Presidente do Cofeci quer corretores de imóveis brasileiros 'glamourizados' como nos EUA

O presidente do Cofeci (Conselho Federal de Corretores de Imóveis), João Teodoro da Silva, concedeu entrevista ao apresentador Rafael Algarte, no News das 19h desta quinta (7), e falou um pouco das dificuldades e os desafios do ramo.



O empresário explica que há uma diferença na compreensão da importância dos corretores de imóveis na sociedade norte-americana e brasileira; segundo ele, os profissionais no exterior são glamourizados, uma vez que são vistos como pessoas que lidam com sonhos, enquanto no território nacional aos poucos se entende o valor da profissão.



João expõe sua visão sobre como é benéfico o uso da internet como auxiliar na demonstração rasa dos imóveis a fim de que, caso haja interesse no local, os corretores entrem em campo e "façam sua magia"; mas, segundo ele, os malefícios estão ganhando fama e causando dano aos negócios.



Ele lamentou o surgimento de golpes e fraudes cibernéticas no ramo da locação, tanto convencional quanto a turismo: “Nós temos visto muita fraude praticada pela internet. O cidadão fotografa um imóvel bonito, por exemplo, e oferece ao público naturalmente. Aí aquela pessoa desavisada gosta do anúncio, e isso tem acontecido não só com brasileiros, mas com pessoas de fora do Brasil também, que tem interesse em conhecer o Brasil, e o cidadão antecipa um sinal de negócio, sinal de locação, e quando ele chega no local ele se desespera porque o imóvel nem sequer existe e jamais vai encontrar essa pessoa de novo”, diz João.



Para evitar esse tipo de golpe, o presidente do Cofeci aconselha que locadores de imóveis entrem em contato com o conselho regional para verificar se o suposto corretor vinculado ao anúncio está mesmo inscrito e apto a exercer a profissão. Acompanhe a entrevista na íntegra.