Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump
De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula; a ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos
Nesta segunda-feira (18), o presidente Lula conversou com o líder russo por telefone e repercutiu as informações e tópicos discutidos entre Vladimir Putin e Donald Trump na última conferência política entre ambos, realizada sexta (15) no Alasca.
De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula. A ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos. Ainda de acordo com o Planalto, o presidente Lula agradeceu o telefonema e afirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia.
