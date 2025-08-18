Logo R7.com
Presidente Lula conversa com Vladimir Putin sobre reunião entre o líder russo e Donald Trump

De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula; a ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos

News das 19h|Do R7

Nesta segunda-feira (18), o presidente Lula conversou com o líder russo por telefone e repercutiu as informações e tópicos discutidos entre Vladimir Putin e Donald Trump na última conferência política entre ambos, realizada sexta (15) no Alasca.

De acordo com o Planalto, Putin considerou positiva a conversa com Lula. A ligação entre os dois durou cerca de 30 minutos. Ainda de acordo com o Planalto, o presidente Lula agradeceu o telefonema e afirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia.

