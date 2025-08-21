Logo R7.com
Rússia x Ucrânia


Rússia planeja aumentar escudo nuclear nos próximos meses devido a ameaças externas

País teme avanço final de ucranianos ou aliados no contexto da guerra; sistema responde rapidamente em caso de possível bombardeio e pode interceptar mísseis

News das 19h|Do R7

O governo russo está planejando fortalecer o escudo nuclear do país nos próximos meses devido a ameaças externas. A afirmação foi feita pelo chefe da corporação nuclear estatal russa, nesta quinta-feira (21). O líder não deu detalhes sobre como esse processo seria feito e nem quais ameaças específicas preocupam o governo russo.

O escudo nuclear consiste num sistema que consegue responder rapidamente ou até mesmo interceptar os mísseis em caso de uma ofensiva.

Uma pesquisa da Federação de Cientistas Americanos diz que a Rússia tem cerca de 4.300 ogivas nucleares armazenadas e implantadas, enquanto os Estados Unidos têm cerca de 3.700, o equivalente à cerca de 87% do estoque total mundial.

