Sudeste tem nove entre os 15 municípios mais competitivos do Brasil

Região Sul ocupa seis posições no ranking divulgado pelo Centro de Liderança Pública

News das 19h|Do R7

A região Sudeste do Brasil apresentou o maior nível de competitividade no país, com pelo menos nove municípios entre os 15 mais competitivos, segundo o ranking divulgado pelo Centro de Liderança Pública. O Sul está em segundo lugar, com seis posições na lista.

Florianópolis (SC) ocupa a primeira posição, seguida por Vitória (ES), São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). O estudo leva em consideração regiões com mais de 80 mil habitantes e analisa mais de 400 municípios. Somatória de 66 requisitos define a posição de cada uma das cidades no ranking.

