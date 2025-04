Terremoto na Turquia deixa mais de 150 pessoas feridas

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a Turquia nesta quarta-feira (23), com epicentro a cerca de 80 km de Istambul. Imagens mostram o momento em que pessoas correm para áreas abertas, com medo dos desabamentos. Mais de 150 moradores ficaram feridos. Alguns chegaram a pular de prédios em meio ao pânico.



Segundo autoridades locais, ninguém está em estado crítico, e não há relatos de danos mais sérios. O susto ocorre pouco mais de dois anos depois de um abalo de magnitude 7,8 deixar um rastro de destruição no país, com mais de 53 mil mortos.