Tiroteio em pista de hóquei deixa três mortos e três feridos nos Estados Unidos

Autoridades locais acreditam que foi um ataque direcionado; principal hipótese é que o motivo foi uma disputa familiar

News das 19h|Do R7

Três pessoas morreram durante um tiroteio numa pista de hóquei, em Rhode Island, nos Estados Unidos. Autoridades locais acreditam que foi um ataque direcionado, motivado por uma disputa familiar.

