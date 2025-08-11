Trump vai discutir guerra com Zelensky na quarta-feira (13)

Trump planeja discutir a guerra na Ucrânia com Volodymyr Zelensky e autoridades europeias nesta semana. As conversas com Zelensky ocorrerão na quarta-feira (13), antes do encontro com o líder russo Vladimir Putin no Alasca. Trump pretende pressionar Moscou para um acordo de paz, embora a proposta de troca de terras seja rejeitada por ambas as partes. Atualmente, o exército russo controla 20% do território ucraniano. A reunião com Putin marca o prazo final dado por Trump para o fim do conflito, que já dura três anos. No último domingo (10), ataques russos resultaram em seis mortes e 20 feridos na Ucrânia.