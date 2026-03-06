Logo R7.com
Veículo quase capota ao ser atingido por locomotiva

Empresa responsável informou que maquinista acionou buzina e freios de emergência

News das 19h|Do R7

Um carro foi atingido por um trem na cidade de Marialva, no interior do Paraná. O acidente ocorreu quando o motorista calculou erroneamente a distância segura da linha férrea.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

