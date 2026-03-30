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Vídeo: carro invade calçada de bar e atropela duas pessoas em Campinas (SP)

Homens foram socorridos com ferimentos leves

News das 19h|Do R7

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Dois homens ficaram feridos depois que um carro invadiu a calçada e atingiu a mesa de um bar em Campinas, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (27). O motorista não respeitou a sinalização de “pare” e bateu na lateral de outro carro. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e, apesar das imagens impressionantes, só sofreram ferimentos leves.

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