Vídeo: carro invade calçada de bar e atropela duas pessoas em Campinas (SP)

Dois homens ficaram feridos depois que um carro invadiu a calçada e atingiu a mesa de um bar em Campinas, interior de São Paulo , nesta sexta-feira (27). O motorista não respeitou a sinalização de “pare” e bateu na lateral de outro carro. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e, apesar das imagens impressionantes, só sofreram ferimentos leves.



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