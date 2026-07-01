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Turistas podem pagar para acelerar entrevista de visto

Medida permite que estrangeiros paguem taxa para atendimento em até dez dias úteis

News das 19h|Do R7

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O Departamento de Estado dos Estados Unidos lançou um projeto piloto que permite a estrangeiros pagarem uma taxa de 750 dólares para acelerar o agendamento da entrevista do visto B1/B2.

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