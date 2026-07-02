Sistema Cantareira entra em faixa de alerta na Grande SP

O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de água para cerca de 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo, entrou na faixa de alerta. Mudança de classificação não deve impactar no abastecimento de água na região.



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