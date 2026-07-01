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Aumento de produção de petróleo ocorre em meio à volatilidade dos preços internacionais

Campo de Búzios bate recorde de produção de barris com 1,2 milhão de unidades por dia

News das 19h|Do R7

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O Campo de Búzios, na Bacia de Santos, alcançou uma produção média diária de 1,2 milhão de barris de petróleo na última sexta-feira (26).

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