Justiça dos EUA mantém direito à cidadania por nascimento
Suprema Corte derrubou ordem de Trump que desconsidera filhos de nascidos no país
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a interpretação constitucional que garante o direito à cidadania para filhos de imigrantes nascidos em solo americano. Esta decisão anula uma ordem executiva do presidente Donald Trump que buscava restringir esse direito.
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