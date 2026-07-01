Justiça dos EUA mantém direito à cidadania por nascimento

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a interpretação constitucional que garante o direito à cidadania para filhos de imigrantes nascidos em solo americano. Esta decisão anula uma ordem executiva do presidente Donald Trump que buscava restringir esse direito.



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