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Justiça dos EUA mantém direito à cidadania por nascimento

Suprema Corte derrubou ordem de Trump que desconsidera filhos de nascidos no país

News das 19h|Do R7

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A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a interpretação constitucional que garante o direito à cidadania para filhos de imigrantes nascidos em solo americano. Esta decisão anula uma ordem executiva do presidente Donald Trump que buscava restringir esse direito.

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