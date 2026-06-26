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Governo recomenda dose da tríplice viral para bebês em SP

Medida foi tomada por causa do registro de três casos de sarampo na capital

News das 19h|Do R7

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O Ministério da Saúde anunciou uma recomendação para a aplicação de uma "dose zero" da vacina tríplice viral em crianças entre seis e 11 meses e 29 dias. A medida é direcionada para as cidades de São Paulo e Guarulhos, após o registro recente de três casos na capital.

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