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Idosa tem carro arrastado por carreta na rodovia Dutra

Acidente ocorreu após motorista desviar de sinalização de obra; vítima saiu ilesa

News das 19h|Do R7

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Uma colisão lateral envolvendo um caminhão e um carro ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, próximo a São José dos Campos, no interior de São Paulo. O incidente envolveu uma idosa de 83 anos que estava dentro do veículo atingido. Após o impacto inicial com o para-choque do caminhão, seu carro foi arrastado por vários metros até que o motorista parasse.

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