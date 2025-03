Vídeo: golfinhos e arraias fazem 'espetáculo' no mar do Guarujá, no litoral sul de SP

Vários golfinhos e arraias foram registrados no mar do Guarujá , no litoral sul de São Paulo , no domingo (9). O flagra foi feito pela fotógrafa Vitória Borges, que estava passeando em uma moto aquática para comemorar o aniversário, entre a Praia do Tombo e o Farol da Moela, quando visualizou o 'espetáculo' nas águas.



Vitória já havia clicado golfinhos no passado, mas em uma praia no litoral norte do estado. Apesar de morar na região, foi a primeira vez que ela testemunhou os animais pela área. Segundo especialista, possivelmente, os golfinhos estavam perto da costa para se alimentar.