Vídeo mostra assaltante agredindo atendente de loja
Suspeito confessou o crime e usou uma réplica de arma de fogo para fazer ameaças
Um assalto a uma loja de conveniência em um posto de gasolina na cidade de Capivari, interior de São Paulo, terminou com a prisão do suspeito. O criminoso entrou no estabelecimento, fingiu ser cliente, mas, em seguida, indicou que estava armado e começou a agredir brutalmente o atendente.
