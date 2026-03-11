Logo R7.com
Vídeo mostra assaltante agredindo atendente de loja

Suspeito confessou o crime e usou uma réplica de arma de fogo para fazer ameaças

News das 19h|Do R7

Um assalto a uma loja de conveniência em um posto de gasolina na cidade de Capivari, interior de São Paulo, terminou com a prisão do suspeito. O criminoso entrou no estabelecimento, fingiu ser cliente, mas, em seguida, indicou que estava armado e começou a agredir brutalmente o atendente.

