Vídeo: motorista perde controle e carro bate em poste na zona norte de SP

Acidente feriu quatro pessoas e deixou uma em estado grave

News das 19h|Do R7

Um carro foi parar em um poste após o motorista perder o controle da direção na zona norte de São Paulo. Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região, com uma delas em estado grave. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade no momento da colisão, na última sexta-feira (27).

