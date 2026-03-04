Vídeo: motorista perde controle e carro bate em poste na zona norte de SP

Um carro foi parar em um poste após o motorista perder o controle da direção na zona norte de São Paulo . Quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região, com uma delas em estado grave. Segundo testemunhas, o veículo estava em alta velocidade no momento da colisão, na última sexta-feira (27).



