Vídeo: mulher é arrastada por motociclista em tentativa de assalto no Leblon, bairro nobre do Rio

Uma mulher foi arrastada em uma tentativa de assalto no bairro do Leblon , no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (24). No vídeo das câmeras de segurança, é possível ver o suspeito em uma moto pegando a bolsa da vítima, que não a solta e é levada junto. Segundo informações do 23º batalhão da Polícia Militar, responsável pelo patrulhamento da região, nenhuma solicitação foi registrada para a ocorrência.