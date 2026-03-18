Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vídeo: prédio desaba em Beirute ao ser atingido por míssil

Capital do Líbano tem sido bombardeada por Israel, que diz combater Hezbollah

News das 19h|Do R7

  • Google News

Um prédio de 16 andares localizado no centro de Beirute desabou após ser atingido por um míssil israelense. O incidente resultou em um colapso imediato da estrutura. Segundo agências internacionais de notícias, o número exato de vítimas ainda não foi confirmado; no entanto, ao menos 12 pessoas morreram nos ataques realizados nesta quarta (18) na região central da cidade.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Líbano
  • israel
  • news-19-horas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.