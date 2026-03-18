Vídeo: prédio desaba em Beirute ao ser atingido por míssil
Capital do Líbano tem sido bombardeada por Israel, que diz combater Hezbollah
Um prédio de 16 andares localizado no centro de Beirute desabou após ser atingido por um míssil israelense. O incidente resultou em um colapso imediato da estrutura. Segundo agências internacionais de notícias, o número exato de vítimas ainda não foi confirmado; no entanto, ao menos 12 pessoas morreram nos ataques realizados nesta quarta (18) na região central da cidade.
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