Vídeo: prédio desaba em Beirute ao ser atingido por míssil

Um prédio de 16 andares localizado no centro de Beirute desabou após ser atingido por um míssil israelense. O incidente resultou em um colapso imediato da estrutura. Segundo agências internacionais de notícias, o número exato de vítimas ainda não foi confirmado; no entanto, ao menos 12 pessoas morreram nos ataques realizados nesta quarta (18) na região central da cidade.



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