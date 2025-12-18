Abertura de 500 mercados de agropecuária amplia oportunidades ao país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que abriu mais de 500 novos mercados para produtos agropecuários brasileiros desde 2023. Apesar da expansão, o economista Miguel Daoud destaca que a conquista se deve, principalmente, à qualidade dos produtos brasileiros.



