Abertura de 500 mercados de agropecuária amplia oportunidades ao país

Negócios resultaram em US$ 3,4 bilhões em exportações entre 2023 e 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que abriu mais de 500 novos mercados para produtos agropecuários brasileiros desde 2023. Apesar da expansão, o economista Miguel Daoud destaca que a conquista se deve, principalmente, à qualidade dos produtos brasileiros.

