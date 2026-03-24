Agronegócio tem expectativa de alta em Pernambuco

O agronegócio cresce a cada ano em Pernambuco e impulsiona a economia do estado. A expectativa para 2026 é de mais um aumento na produção agrícola e também na pecuária.



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