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Agronegócio tem expectativa de alta em Pernambuco

IBGE estima expansão agrícola de mais de 50% em 2026; mas tem setor preocupado

Record News Rural|Do R7

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O agronegócio cresce a cada ano em Pernambuco e impulsiona a economia do estado. A expectativa para 2026 é de mais um aumento na produção agrícola e também na pecuária.

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