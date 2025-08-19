Alta oferta nas principais regiões produtoras derruba preço do feijão-carioca

A maior oferta de feijão-carioca nas principais áreas produtoras tem pressionado os preços do grão para baixo. A terceira colheita da safra 2024/2025 está estimada em 604 mil toneladas, o que representa uma queda de 18,1% em comparação com o mesmo período do ciclo anterior.



A redução é atribuída à diminuição de 19,2% na área plantada. Segundo a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a produção total da temporada deve alcançar cerca de 3 milhões de toneladas — uma retração de 3,5% em relação ao ciclo passado.