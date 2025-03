Feijão-carioca valoriza e deve atingir produção de 3,3 milhões de toneladas na safra 2024/25

Os produtores de feijão-carioca , conscientes da oferta restrita para repor os estoques, têm aproveitado a oportunidade para buscar preços mais elevados, segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). Assim, o estímulo para o aumento do cultivo também ganhou projeção.



Uma pesquisa da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) indica que a produção nacional do grão para a safra 2024/25 deve atingir 3,3 milhões de toneladas, um crescimento de 1,5% em comparação com o ciclo anterior.



Da mesma forma, o volume de exportações do feijão já acumula 388,21 mil toneladas nos últimos 12 meses. Somente em fevereiro, foram embarcadas 14,9 mil toneladas — maior volume para o mês desde 1997.