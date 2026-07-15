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Altas temperaturas ameaçam a produção do queijo parmesão

Segundo especialistas, vacas comem menos e produzem até 10% menos leite

Record News Rural|Do R7

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A produção de queijo parmesão, também conhecido como parmigiano-reggiano, tem sido afetada pelas ondas de calor que atingem a Itália, com temperaturas superiores a 40ºC.

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