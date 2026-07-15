Altas temperaturas ameaçam a produção do queijo parmesão

A produção de queijo parmesão, também conhecido como parmigiano-reggiano, tem sido afetada pelas ondas de calor que atingem a Itália, com temperaturas superiores a 40ºC.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!