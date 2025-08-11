Amor no rodeio: locutor Marco Brasil Filho e Rafa Borges compartilham paixão pelo mundo agro

O locutor Marco Brasil Filho, dono do hit "Welcome to The Mato", conheceu a influenciadora digital Rafa Borges durante um rodeio em Tupaciguara (MG) e, desde então, estão juntos. Desse amor nasceu Maria Vitória, primeira filha do casal.





Embora compartilhem as mesmas paixões, Borges afirma que, devido à rotina corrida do cantor, enfrentam certas dificuldades. "Quando a gente se conheceu, todo final de semana eu estava com ele, vivia viajando com ele, mas depois que engravidei da Maria Vitória, as prioridades mudaram", afirma. Veja mais na reportagem!