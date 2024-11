Após período em alta, limão-taiti tem queda na qualidade e no preço

Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a safra de limão-taiti apresentou uma queda de 7% no preço e atingiu R$ 88,89 por caixa de 27,2 kg. Apesar da baixa, o valor está atrelado aos limões miúdos, com qualidade inferior à época anterior. A partir de dezembro, após o período de chuvas, é esperado que a qualidade do fruto melhore e, com isso, aumente o preço da caixa até o fim da safra, que ocorre em meados de março.