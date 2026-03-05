Logo R7.com
Área plantada de fruta cresce em cidade de Pernambuco

Cultivo da variedade 'paluma' movimenta mais de R$ 30 milhões por ano na cidade

Record News Rural|Do R7

A cidade de São Vicente Férrer, no agreste pernambucano, tem registrado um crescimento significativo na produção de goiabas.

