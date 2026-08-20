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Atraso da colheita está limitando oferta de café

Chuvas de junho e julho atrapalharam trabalho no campo e secagem dos grãos

Record News Rural|Do R7

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As exportações brasileiras de café iniciaram a safra 2026/2027 com um ritmo superior ao observado no início da temporada anterior. No entanto, as chuvas nos meses de junho e julho impactaram negativamente a colheita e a secagem dos grãos em regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo.

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