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Baixa movimentação no mercado mantém preço do açúcar em queda

El Niño pode colocar em risco a produção de regiões importantes como Índia, Tailândia e Brasil

Record News Rural|Do R7

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A queda das cotações do açúcar cristal branco tem afetado o preço do produto no Brasil.

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