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BNDES amplia recursos para financiar indústria nacional

Diretor do banco destaca a importância do setor de biocombustível para o país

Record News Rural|Do R7

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O BNDES busca ampliar recursos para financiar setores estratégicos da indústria nacional. Em entrevista, José Luis Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior, falou sobre a importância do setor de biocombustível para o desenvolvimento do país.

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