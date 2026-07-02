BNDES amplia recursos para financiar indústria nacional

O BNDES busca ampliar recursos para financiar setores estratégicos da indústria nacional. Em entrevista, José Luis Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior, falou sobre a importância do setor de biocombustível para o desenvolvimento do país.



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