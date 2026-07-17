Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Brasil assume posto de maior produtor de carne

País possui maior rebanho do mundo e já era maior exportador global

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O Brasil alcançou um marco histórico em 2025 ao se tornar, pela primeira vez, o maior produtor mundial de carne bovina, consolidando também a sua liderança global nas exportações do setor, segundo dados da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • agricultura
  • carne-bovina
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.