Brasil assume posto de maior produtor de carne

O Brasil alcançou um marco histórico em 2025 ao se tornar, pela primeira vez, o maior produtor mundial de carne bovina, consolidando também a sua liderança global nas exportações do setor, segundo dados da Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).



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