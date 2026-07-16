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Brasil segue o caminho da descarbonização

Campo brasileiro pode ser o protagonista na transição energética

Record News Rural|Do R7

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O Brasil busca ampliar a participação na produção de combustíveis renováveis, e dois mercados podem ser estratégicos para a descarbonização.

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