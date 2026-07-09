Busca pelo conhecimento melhora a produção no campo
Cursos do IFTM oferecem capacitação para agricultores há mais de 30 anos
A Semana da Família Rural, realizada pelo IFTM (Instituto Federal do Triângulo Mineiro), oferece capacitação gratuita para produtores rurais de Uberlândia.
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