Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Busca pelo conhecimento melhora a produção no campo

Cursos do IFTM oferecem capacitação para agricultores há mais de 30 anos

Record News Rural|Do R7

  • Google News

A Semana da Família Rural, realizada pelo IFTM (Instituto Federal do Triângulo Mineiro), oferece capacitação gratuita para produtores rurais de Uberlândia.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Empreendedorismo
  • agronegocio
  • agricultura
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.