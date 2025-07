Cabra espanhola encontra no agreste pernambucano um habitat perfeito para prosperar

Cabras vindas da Espanha têm se adaptado bem no agreste de Pernambuco e trazem benefícios para os produtores. Os animais gostaram tanto da região de Gravatá que, mesmo em pastos secos, ganham peso e produzem leite de boa qualidade. Conhecida pelo caráter rústico, pelo baixo custo de produção e pela alta qualidade no leite, a raça murciana-granadina já está no Brasil há décadas.



Após mais de 50 anos na criação de caprinos e trabalhando com diversas espécies, o fazendeiro Arlindo Ivo da Costa se apaixonou pelos animais e conta com mais de 40 cabras e bodes em sua fazenda. Fáceis de criar, essas cabras vivem soltas no pasto e passam o dia inteiro se alimentando ao ar livre, fator que fez o produtor economizar na mão de obra para alimentação dos animais.



O leite de cabra é valorizado por ser uma alternativa para a pessoas com irritações e alergias à proteína do leite de vaca. Ele é principalmente composto de alfa caseína 2 e, por isso, é melhor digerido.