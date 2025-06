Agreste pernambucano se consolida como um dos principais polos do cavalo mangalarga marchador

A cidade de Gravatá, no agreste pernambucano, sediou a final do Circuito Nordestino de Mangalarga Marchador , que reuniu mais de 300 animais em disputas de diferentes categorias, como as marchas picada e batida, além da avaliação de morfologia.



Os cavalos foram treinados para alcançar o melhor desempenho durante as apresentações. O julgamento é feito por dois especialistas, que avaliam criteriosamente as características das marchas e a composição física dos animais .



Por se tratar da etapa final do circuito — que percorre diversos estados do Nordeste —, a competição em Gravatá exige ainda mais dos participantes. Marcos Siqueira, presidente do Núcleo dos Criadores de Mangalarga Marchador de Pernambuco, destacou que o reconhecimento dos animais que competem na cidade costuma ter repercussão nacional e espera que isso se repita este ano.



Segundo ele, a raça tem se expandido na região, que vem se consolidando como um dos principais polos da modalidade no país. Atualmente, o número 1 e o número 2 do ranking nacional de criadores e expositores da raça estão no estado.