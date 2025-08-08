Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics

Em entrevista ao Record News Rural nesta sexta-feira (8), o diretor-executivo da Abics (Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel), Aguinaldo Lima, reforçou a relevância do Brasil no mercado internacional.



“O Brasil sempre foi líder mundial de produção e de exportação. Nós exportamos para mais de 100 países , já chegamos até a exportar simultaneamente, em um ano, para mais de 130 países. E os Estados Unidos sempre tiveram essa liderança: hoje, em torno de 19% do volume total que nós exportamos vai para aquele mercado. Então, tem uma importância evidente para as nossas exportações.”



Lima também destaca que a dependência norte-americana do café brasileiro é estratégica, e que o resultado das tarifas pode ser que os Estados Unidos se privem de "praticamente o equivalente a 8 milhões de sacas de café" — que é a soma do solúvel com grãos.



"Se privar desse volume de praticamente 780 mil sacas de café, não há fornecedores em quantidade que possam suprir o mercado americano rapidamente. Isso faz com que nós estejamos numa condição de uma expectativa interessante, porque não há substituto.”