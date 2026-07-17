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Café: volume exportado na safra 2025/2026 tem queda de 15,7%

Receita registrou leve recuo de 1%, mas ainda é a segunda maior da série histórica

Record News Rural|Do R7

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O Brasil exportou 38,5 milhões de sacas de café na safra 2025/2026, um volume 15,7% inferior ao registrado na temporada anterior. A redução foi influenciada por uma safra menor, principalmente de café arábica.

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