Café: volume exportado na safra 2025/2026 tem queda de 15,7%

O Brasil exportou 38,5 milhões de sacas de café na safra 2025/2026, um volume 15,7% inferior ao registrado na temporada anterior. A redução foi influenciada por uma safra menor, principalmente de café arábica.



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