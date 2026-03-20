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Capacidade de compra do produtor de suíno segue em baixa em SP

Impacto ocorreu por causa da alta do milho, principal insumo usado na ração do animal

Record News Rural|Do R7

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O poder de compra do suinocultor segue em baixa em São Paulo. O impacto vem da forte valorização do milho, principal insumo usado na ração do animal.

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