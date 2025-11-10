Carne de frango valoriza 6% no balanço de outubro

O preço do frango teve uma alta durante o ano e mesmo assim, em outubro, perdeu competitividade em relação ao principal concorrente. Os dados são do levantamento divulgado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo).



