Carne de frango valoriza 6% no balanço de outubro

Valor ultrapassou preço médio cobrado pela carne suína; valor fechou em R$ 7,99

Record News Rural|Do R7

O preço do frango teve uma alta durante o ano e mesmo assim, em outubro, perdeu competitividade em relação ao principal concorrente. Os dados são do levantamento divulgado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo).

