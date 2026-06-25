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Casal transforma a lida no campo em prosperidade em Mato Grosso

Plantação de poncã é a fonte de renda para marido e mulher manterem a casa e os filhos

Record News Rural|Do R7

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José e Sueli dedicam-se ao cultivo de poncã na comunidade Taperinha, em Campo Verde, Mato Grosso.

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