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Cavalo quarto de milha é conhecido pela versatilidade e desempenho nas competições

Fazenda investe em todas as etapas da criação do animal; veja

Record News Rural|Do R7

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Uma fazenda no agreste pernambucano está criando cavalos da raça quarto de milha.

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