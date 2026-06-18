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Chuvas impactam colheita e valores do café

Depois de fortes quedas no início do mês, preços do arábica voltam a subir

Record News Rural|Do R7

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As recentes chuvas nas principais regiões produtoras de café no Brasil têm impactado diretamente nos valores do café arábica.

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