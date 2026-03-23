Chuvas reforçam expectativa de safra recorde do café

O clima continua beneficiando a safra brasileira de café 2026-2027 na maioria das regiões produtoras Depois de um dezembro desafiador, marcado por temperaturas elevadas e poucas chuvas, 2026 trouxe condições climáticas favoráveis, confirmando um cenário positivo para os produtores.



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