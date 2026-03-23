Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chuvas reforçam expectativa de safra recorde do café

Clima continua beneficiando a cultura na maioria das regiões produtoras

Record News Rural|Do R7

  • Google News

O clima continua beneficiando a safra brasileira de café 2026-2027 na maioria das regiões produtoras Depois de um dezembro desafiador, marcado por temperaturas elevadas e poucas chuvas, 2026 trouxe condições climáticas favoráveis, confirmando um cenário positivo para os produtores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cafe
  • economia
  • agronegocio
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.