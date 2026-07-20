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Cidade de Pernambuco produz mais de 22 milhões de frutas por ano

Maior produtora do estado, região investe na cultura desde a década de 1980

Record News Rural|Do R7

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A capital pernambucana do abacaxi produz mais de 22 milhões de frutas por ano e leva o título de maior produtora do estado.

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