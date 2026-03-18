Clima ajuda, e colheita da soja avança em Rio Verde (GO)

Os produtores de Rio Verde, em Goiás, estão correndo contra o tempo para concluir a colheita da soja. O atraso provocado pelas chuvas no começo da safra mudou o ritmo no campo, mas os resultados ainda são considerados positivos.



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