Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Clima ajuda, e colheita da soja avança em Rio Verde (GO)

Chuvas atrapalharam o trabalho no campo; agora, com o tempo mais firme, produtores esperam boa produtividade

Record News Rural|Do R7

  • Google News

Os produtores de Rio Verde, em Goiás, estão correndo contra o tempo para concluir a colheita da soja. O atraso provocado pelas chuvas no começo da safra mudou o ritmo no campo, mas os resultados ainda são considerados positivos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Goiás
  • Soja
  • record-news-rural

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.