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Clima e qualidade elevam a instabilidade do arábica

Estoques globais reduzidos aumentam expectativa pela safra brasileira

Record News Rural|Do R7

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O mercado do café arábica tem enfrentado instabilidades devido às preocupações relacionadas ao clima e à qualidade dos grãos. Apesar das oscilações recentes, os preços continuam sustentados principalmente pelos atrasos na safra brasileira de 2026-2027.

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