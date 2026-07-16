Clima e qualidade elevam a instabilidade do arábica

O mercado do café arábica tem enfrentado instabilidades devido às preocupações relacionadas ao clima e à qualidade dos grãos. Apesar das oscilações recentes, os preços continuam sustentados principalmente pelos atrasos na safra brasileira de 2026-2027.



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