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CNPE aprova aumento de etanol na gasolina e mistura passa para 32%

Medida vale por 180 dias e Brasil vai deixar de importar 900 milhões de litros do combustível fóssil por ano

Record News Rural|Do R7

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O Conselho Nacional de Política Energética elevou o percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, válido por 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

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