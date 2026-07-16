CNPE aprova aumento de etanol na gasolina e mistura passa para 32%

O Conselho Nacional de Política Energética elevou o percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%, válido por 180 dias, com possibilidade de prorrogação.



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