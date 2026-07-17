Cotação das carnes bovina e suína vão na contramão do frango
Consumo moderado pressiona bovinos e suínos; frango ganha espaço pela maior competitividade
Os preços das carnes enfrentaram variações distintas no mercado atacadista da Grande São Paulo durante a primeira quinzena de julho. Segundo o Cepea, as cotações das carnes bovina e suína apresentaram recuo devido ao consumo doméstico moderado. Em contraste, a carne de frango teve aumento nos preços.
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