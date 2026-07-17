Entenda o impacto das tarifas dos Estados Unidos para o agro

Setores do agronegócio conseguiram incluir na lista de isenções do novo tarifaço de Donald Trump alguns dos produtos que foram defendidos em audiências públicas nos Estados Unidos nos dias 6 e 7 de julho.



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