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Entenda o impacto das tarifas dos Estados Unidos para o agro

Governo norte-americano encerrou a investigação comercial depois de cerca de um ano

Record News Rural|Do R7

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Setores do agronegócio conseguiram incluir na lista de isenções do novo tarifaço de Donald Trump alguns dos produtos que foram defendidos em audiências públicas nos Estados Unidos nos dias 6 e 7 de julho.

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